افتتاح مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة السويد، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وغبرييلا راموس، رئيسة موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنسقة مجموعة العشرين، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدى القاهرة، وماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد بالجزائر والرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى.



وقدمت غبرييلا راموس، رئيس موظفى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، وعلى اجندة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدكتورة سحر نصر قامت بجهود كبيرة لتهيئة البيئة الاقتصادية لعمل وتمكين المرأة، في قانون الاستثمار.

وأوضحت أن مصر لها دور كبير فى المنطقة فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الافريقية اتخذت مصر كمثال لها فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تعمل على اصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة، وجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة سيدات الاعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة، وتتطلع لمزيد من الشراكة مع المنظمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومى للمرأة فى الاصلاحات التشريعية والاجتماعية للتمكين الاقتصادى للمرأة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تركز فى الاستثمارات على توفير فرص عمل للمرأة والشباب، بما يساهم فى تمكينهم، موضحة أن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، منذ بداية ولايته، وجه بدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، والنتيجة إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر، قامت بتخصيص مادة بقانون الاستثمار، تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص متساوية للمرأة أن تكون مستثمرة ورائدة اعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أن كافة المشروعات يتم التنسيق فيها مع المجلس القومى للمرأة والوزارات المعنية أن يكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحة أن الدولة تستثمر فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدى واجباتها الاسرية والعملية،مشيرة إلى انه يتم توجيه جزء من التمويل فى مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة التى اسسها عدد من رائدات الاعمال، كما تم تخصيص شباك خاص بالمرأة داخل مركز خدمات المستثمرين وفروعه فى مختلف المحافظات.



