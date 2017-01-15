107.8مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات بالسويس خلال أغسطس الماضي

بلغ إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال أغسطس الماضي 107 ملايين و850 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 910 سيارات ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 154 مليونا و875 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 39 سيارة نقل وميكروباص خلال تلك الفترة بقيمة 16 مليونا و973 ألف جنيه، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 100 سيارة، كما تم إعادة تصدير 224 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.



