اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"التموين": لن نستورد الأرز في السنة المالية الحالية

"التموين": لن نستورد الأرز في السنة المالية الحالية

تاريخ النشر

أعلنت وزارة التموين ان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية.

واضافت أن إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات.

وفي مارس.. قالت الوزارة إن المساحة المزروعة أرزا ستبلغ حوالي 1.1 مليون فدان في موسم 2019، ارتفاعا من 800 ألف فدان في 2018، بهدف تقليص فاتورة الواردات.

يباع الأرز بخصم كبير في إطار برنامج الدعم الحكومي المصري، الذي تشتري الدولة بموجبه المواد الغذائية ثم تبيعها إلى حملة بطاقات التموين.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content