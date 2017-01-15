"التموين": لن نستورد الأرز في السنة المالية الحالية

أعلنت وزارة التموين ان الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير وإنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية.



واضافت أن إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات.

وفي مارس.. قالت الوزارة إن المساحة المزروعة أرزا ستبلغ حوالي 1.1 مليون فدان في موسم 2019، ارتفاعا من 800 ألف فدان في 2018، بهدف تقليص فاتورة الواردات.

يباع الأرز بخصم كبير في إطار برنامج الدعم الحكومي المصري، الذي تشتري الدولة بموجبه المواد الغذائية ثم تبيعها إلى حملة بطاقات التموين.



