خبراء "تكنولوجيا مالية " يشيدون بتجربة مصر في "التحول الرقمي "

أشاد خبراء "تكنولوجيا مالية " يشاركون في فعاليات مؤتمر "التكنولوجيا المالية "سيمليس " شمال افريقيا "، بتجربة مصر في التحول الرقمي، مؤكدين أن مصر نجحت في اتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التحول الرقمي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي، لافتين إلى أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تتطلب تسهيل المعاملات على العملاء.







وأوضح خبير التكنولوجيا الرقمية جيم ماروس - خلال أعمال الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، الذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع الجامعة العربية في القاهرة - أن الحكومة المصرية تقوم بدور مهم في التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية تقديم حلول مالية للعملاء من خلال الشركات والمطاعم ووسائل الانتقال الحديثة، وفي المجالات التي ترتبط بالعملاء، مشددا في الوقت ذاته على أهمية حماية بيانات العملاء.





ودعا إلى ضرورة الاستعداد للمستقبل وألا نخشى التغيير، الذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين. وبدورها، أكدت يوكو كاوي ، مسؤولة التكنولوجيا بالبنك المركزي الياباني ، أن من المهم أن تمتلك المؤسسات المالية قاعدة البيانات الضخمة، التي تسهم في كفاءة الاقتراض في البنوك، وأنه يتعين على الجميع أن يتعلم كيفية استخدام تلك البيانات .





ومن جهته، أوضح محمد عكاشة ، المدير المؤسس لشركة "فوري" أنه منذ خمس سنوات لم يكن أحد يعلم أي شيء عن التكنولوجيا المالية "فينتك"، ولكن في الوقت الراهن أصبح هناك تطور ملحوظ، وباتت التكنولوجيا المالية تأخذ طريقها نحو الانتشار، مشيرا إلى أن عدد عمليات الدفع أو السداد عبر "فورى" سجلت مليونين وأربعمائة ألف " 2.400 " عملية يوميا.



