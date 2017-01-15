انطلاق فعاليات مؤتمر "يورومني" في دورته الـ 24 بمصر

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر يورومني في دورته الرابعة والعشرين، بحضور وزير المالية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من رواد التحول الرقمي بجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة للمشاركة في الحلقات النقاشية والجلسات واستعراض وجهات نظرهم حول التحول الرقمي في الصناعات المالية في مصر والعالم.

ويركز المؤتمر في نسخته الجديدة على موضوع الابتكار والتحول الرقمي من خلال عدد من الجلسات والحلقات النقاشية المتخصصة في هذا المجال وسط حضور دولي وبمشاركة عدد كبيرمن الشخصيات الرائدة من مختلف القطاعات المالية المصرفية في مصر.



