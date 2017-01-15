ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 14135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 2107 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 17415 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1541 نقطة.



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