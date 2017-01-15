الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام، وفقا لوكالة تاس للأنباء.







وأضاف الفالح من موسكو يوم الاثنين إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا.







