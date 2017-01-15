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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

تاريخ النشر

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
16.42 جنيه للشراء.
16.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
16.42 جنيه للشراء.
16.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة:
16.44 جنيه للشراء.
16.54 جنيه للبيع.

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