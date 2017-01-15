استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

16.42 جنيه للشراء.

16.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

16.46 جنيه للشراء.

16.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:

16.46 جنيه للشراء.

16.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:

16.42 جنيه للشراء.

16.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

16.50 جنيه للشراء.

16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة:

16.44 جنيه للشراء.

16.54 جنيه للبيع.