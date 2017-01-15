استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

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استقر سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، وفقًا للبنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
16.42 جنيه للشراء.
16.54 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
16.42 جنيه للشراء.
16.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة:
16.44 جنيه للشراء.
16.54 جنيه للبيع.
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