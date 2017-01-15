مصر واليابان توقعان استكمال منحة انشاء مبنى لمستشفى أبو الريش

نجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في زيادة الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" إلى مستشفي ابوالريش ليصل إلى 18 مليون دولار (306 مليون جنيه).







ووقعت مصر واليابان، اليوم الاحد 16 يونيو 2019م، استكمال منحة انشاء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعى لعلاج الأطفال بالمجان.





ويأتى ذلك استمراراً لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات لتحافظ على سلامة المباني المجاورة.



