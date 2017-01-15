ترامب يطلب من المحكمة العليا حماية إقراره الضريبي

التمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسًا.



ويعد ترامب، رجل الأعمال السابق، أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيراً إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

ولجأ ديموقراطيون معارضون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختباراً مهمًا لفصل السلطات.

وفي حال قررت المحكمة العليا حيث يحظى القضاة المحافظون بالأغلبية -- تولّي القضية، فسيخضع قرارهم لتدقيق مطول.



