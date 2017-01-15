خبراء: الاصلاحات الاقتصادية عززت الاستثمارات الأمريكية في مصر

أكد خبراء أمريكيون أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية عززت بيئة الاعمال والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية، مشيرين إلى ان عددا كبيرا من المؤسسات الأمريكية أبدت اهتماما متزايدا بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية .

وأشار أيان ستيف مساعد وزير التجارة الامريكى لشئون الأسواق الدولية - خلال منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة اليوم الاثنين- إلى وجود فرص مواتية للقطاع الخاص المصري الامريكي لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر ساهمت فى تدعيم تنافسيتها الاقتصادية والاستقرار المالى والنقدى.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصرية زاد خلال السنوات الماضية، نتيجة ابرام العديد من الاتفاقيات لدعم التعاون بين القطاع الخاص والمشروعات الخاصة بالبلدين.

ونوه إلى ان الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين المصريين والأمريكيين عكست تنامى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين .

وقال ستيف إن شركات أمريكية عديدة تبحث حاليا سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية فى ضوء الاصلاحات الاقتصادية الناجحة التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

من جانبه، قال السفير الأمريكى فى مصر جوناثان كوهين إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحد تشهد نموا ملحوظا مدعومة بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتا إلى أن منتدى مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى يعكس حرص البلدين على المضى قدما فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي السياق ذاته أوضح كوش تشوكس نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية أن الجانبين المصري والأمريكي يعكفان حاليا على دراسة سبل الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، مشددا على أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر سوف تسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة الأمريكية بالسوق المصرية فى العديد من المجالات من بينها الطاقة.



