1.8 تريليون جنيه إجمالي حجم قروض البنوك بنهاية مارس

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 20 مليار جنيه ليبلغ 1.843 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي مقارنة بنحو 1.823 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 567.2 مليار جنيه منها 227.9مليار جنيه بالعملة المحلية، و339.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غيرالحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 1.276 تريليون جنيه منها 985.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 17.3 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 291.1 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 121.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 283.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 317.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية (لغير الحكومة) بلغ 290.1 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي

على 138.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 17.4 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 114.8 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 16.7مليار جنيه.



