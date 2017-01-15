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تاريخ النشر
٠٥:٣٣:٣٤ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
اخر تعديل
٠٥:٣٤:٣١ – ٢٠١٩/٠٦/٢٧
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وزاد نيكي 0.33 في المئة ليصل إلى 21156.88 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة ليسجل 1538.14 نقطة.
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نيكي يرتفع 0.33% في بداية التعامل بطوكيو
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