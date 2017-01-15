نيكي يرتفع 0.33% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وزاد نيكي 0.33 في المئة ليصل إلى 21156.88 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة ليسجل 1538.14 نقطة.