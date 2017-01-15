"المالية": مصر تستهدف معدل نمو 7 % العامين القادمين

اعلنت وزارة المالية ان مصر تستهدف معدل نمو ليصبح 7% خلال العامين القادمين ، بعد ان كان يتراوح بين 5| 6•|• فى السنوات قبل ثورة يناير وبعد الثورة اصبحت معدلات النمو بالسالب وفى تناقص مستمر .



واكد مسئولى الوزارة فى ندوة عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء اليوم بعنوان " اكبر موازنة فى تاريخ مصر....طموحات وتحديات" بحضور كبار مسئولى وزارة المالية ، ان الدولة كانت تهتم مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ان تعمل على زيادة القوة الشرائية للمواطنين بقدر الامكان ، من خلال زيادة الاستثمار وتشجيع الاستثمار.

واوضحت ارقام الموازنة ان العجز الكلى فى عام 2013 بلغ 8.4 من الناتج المحلى الاجمالى وكانت الدولة تستدين لدفع المرتبات واستيراد الوقود ، فيما فى عام 2019 تمت تغطية العجز الاولى وتم تحقيق فائض اولى 104 مليار جنيهوالدولة تستهدف تحقيق فائض اولى يصل الى 124 مليار جنيه .

واضاف المتحدثون أن مصر مرت الفترة الماضية باوضاع اقتصادية على درجة كبيرة من الخطورة وكان الحل اللجوء الى قرارات صعبة .

من جهته اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان مصر لاول مرة تحقق عجز كلى اقل من المستهدف فى عام 2019 حيث بلغ هذا العام 7.6•|• وهذا العام نستهدف تحقيق عجز كلى 4.7•|• فى عام 2021.

واضافت المالية ان المستهدف هذا العام 160 مليار جنيه لصندوق المعاشات زالعام القادم 170 مليار جنيه.



