"النقل" تبحث مع "بكتيل" الأمريكية التعاون في المجالات المُختلفة

بحثت وزارة النقل اليوم مع وفد شركة بكتيل الأمريكية أوجه التعاون في مجالات النقل المُختلفة بحضور وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ورؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق ) وقيادات وزارة النقل.

حيث تم التأكيد على أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، وأن هناك فُرصاً إستثمارية واعدة في هذا المجال ، كما أن هناك فُرصاً إستثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية

وتمت الإشارة الى الإهتمام الكبير بتعظيم النقل البحري لدعم الإقتصاد القومي وإلى جود فُرصاً إستمارية عديدة في هذا القطاع، كما أن هناك اهتمام كبير بقطاع النقل النهري حيث يجرى الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للإستثمار، لتعظيم دور النقل النهري فى نقل البضائع ، فضلاً على تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تُشكّل فُرصاً إستثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجارى والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية ولفت إلى أنه تم مُراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلى في مواقع تم إختيارها وفقاً لأُسس علمية.

من جانبه، أكد وفد الشركة الأمريكية على الإهتمام الكبير بالإستثمار في قطاع النقل بمصر والذي يوصف مناخها الإستثماري بالواعد وخاصة مع الإمكانات الكبيرة للشركة في مجالات النقل المختلفة والتي تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والعربية ولاسيما ُ في الكباري الضخمة والجر الكهربي والموانئ البحرية .

وتم الإتفاق على عقد مسئولي الشركة لقاءات مُكثّفة مع مسئولي هيئات وزارة النقل لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون بها حسب الإحتياجات والأولويات الخاصة بكل هيئة.



