البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع وارتفاع جماعي بمؤشراتها

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.97%.





وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع داء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس /30 بنسبة 2.85 فى المائة ليسجل مستوى14180.53 نقطة،كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس /70 بنحو 1.38 في المائة ليبلغ مستوى 605.57 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.67 في المائة ليبلغ مستوى1546.83نقطة.





وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5.5 مليار جنيه من خلال تداول 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 0.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 68.87 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 31.13% خلال الأسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 63.1% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 30.2% والعرب على6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 80.5 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





ويذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات بينما الأجانب على 23.9%،و استحوذ العرب على9.2%،وقد سجل الأجانب صافي بيع قدره 1.656 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 92.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



