الحكومة تنفي إجبار أصحاب شهادات قناة السويس الدخول في أوعية ادخارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه قام بالتواصل مع البنك /المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك الأنباء, مؤكدا أنه لم ولن يتم /إجبار أي /مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو /غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.

واوضح التقرير استعداد البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بداية من غد الخميس حتى 16 سبتمبر الجاري, وذلك وفقا لموعد استحقاق الشهادات, مشددا على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك المركزي أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها, إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى, أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى, مشيرا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي; (البنك الأهلي المصري / بنك مصر / بنك القاهرة / بنك قناة السويس), لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة, وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل, ويبلغ أجلها 5 سنوات.

وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة, وعدم نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعا لإثارة بلبلة الرأي العام.



