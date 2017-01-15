النفط ينخفض مع ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 % إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 % إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن 2 % يوم الأربعاء لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين ربما لا يتحقق‭‭‭‬‬ وإن بعض القلق بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج يعرقل تواصل عمليات الشراء.



