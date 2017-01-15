انعقاد منتدى الاعمال المصري البرازيلي بمشاركة 22 شركة برازيلية

اختتمت اليوم الاحد أعمال منتدى الاعمال المصرى البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة فى المنتدى فى مجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والاعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.



واستعرض المنتدى فرص الاستثمار في مصر بداية من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، هذا بالإضافة إلى فرص عقد الشراكات مع القطاع الخاص، الذي تسعى الحكومة لتمكينه من قيادة النمو، وأنشطة ريادة الأعمال التي يتم دعمها إداريا وماليا عبر مبادرة فكرتك شركتك، تحت مظلة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن 13 % من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية بنحو أكثر من 160 مشروع، مشيرا إلى أن وجود استثمار برازيلى فى هذه المنطقة سيدعم الاستثمارات بها.

وقال السفير روي أمارال، السفير البرازيلي لدى القاهرة، هذا أهم وفد استثماري برازيلي يزور مصر على الإطلاق، لأن الإنجاز الذي حققته مصر فيما يخص التشريعات والنمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار يجذب أنظار المستثمرين في البرازيل والعالم كله.

وأضاف روي أمارال أن للمستثمرين البرازيليين استثمارات في العين السخنة والعامرية تعمل بكفاءة مرتفعة، ولكن هناك مجموعات جديدة من المستثمرين ترغب في الدخول إلى السوق المصري حاليًا، وحضروا للتعرف عن قرب على الإنجاز المصري في الإصلاح الاقتصادي.

وذكر روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن العلاقات السياسية بين البلدين تاريخية وعميقة، والأن وجب ترجمتها في شكل استثمارات، خاصة أن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر على وجه العموم، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على وجه الخصوص.

وأضاف رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية إن الجانب البرازيلي يسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل.



