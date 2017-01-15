ارتفاع معدل تداول الشاحنات للاسواق الخليحية بموانى البحر الاحمر

اعلنت هيئة مواني البحر الاحمر تداول 7279 شاحنة بمينائى سفاجا ونويبع خلال شهر مايو الماضى تحتوى على 126 الف طن بضائع و حاصلات زراعية حيث بلغ اجمالى الواردات 3352 شاحنة ( 39 الف طن بضائع ) بينما بلغ اجمالى الصادرات 3927 شاحنة ( 87 الف طن بضائع ) بزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 123 % .







حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4187 شاحنة ) 76 الف طن بضائع ) بكمية وارد 1970 شاحنة ( 26 الف طن بضائع ) وصادر 2217 شاحنة ( 50 الف طن بضائع ) وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 88 % بينما شهد ميناء نويبع تداول 3092 شاحنة ( 50 الف طن بضائع ) بكمية وارد 1382 شاحنة ( 13 الف طن بضائع ) وصادر 1710 شاحنة ( 37 الف طن بضائع ) وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 199 % .





حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة اجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات امام المصدرين وزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات لتوصيل البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية الي مختلف الاسواق الخليجية وذلك بمعدل ما بين 300 الي 400 شاحنة ومبرد يوميا تقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربي .





كما ساهم تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة للسفن والنظام التعريفى للشاحنات عبر موجات الراديو RFID فى سرعة انهاء الاجراءات وتسهيل دخول وخروج الشاحنات واصبح الخط الملاحي سفاجا/ ضبا اهم خط ملاحي لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي .







