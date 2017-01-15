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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء .
وانخفض نيكي 0.22 في المئة إلى 23366.36 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1696.86 نقطة.
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نيكي يهبط 0.22 في المئة في بداية التعامل بطوكيو
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