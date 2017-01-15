155.9 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال مايو

أعلنت مصلحة الجمارك أن إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة بلغ، خلال مايو الماضي، نحو 155 مليونا و91 ألفا و317 جنيها.





وأضافت الجمارك - في بيان اليوم السبت - إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 658 مليونا و693 ألفا و895 جنيها.





وأشارت إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 261 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة و31 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 340 مليونا و676 ألفا و980 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 77 مليونا و641 ألفا و627 جنيها، لافتة إلى أنه تم الإفراج عن 45 بيانا جمركيا ترانزيت.





وأوضحت أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال مايو الماضي بلغ 223 بيانا جمركيا بقيمة 79 مليونا و388 ألفا و410 جنيهات، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 17 مليونا و72 ألفا و149 جنيها.





وقالت إن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1361 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 238 مليونا و628 ألفا و505 جنيهات بإيرادات بلغت 60 مليونا و357 ألفا و283 جنيها، لافتة إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 20 ألفا و258 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال مايو الماضي.



