هدوء أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى في عدد من البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وتراجع الدولار لأكثر من واحد جنيه و75 قرشا منذ بداية العام الجاري.. وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي بمقدار واحد قرش ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني، شهد الدولار هدوءا ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس استقر الدولار ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع .

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التى بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.



