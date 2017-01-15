البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين مدفوعة باستمرار عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه, لينهي التعاملات عند مستوى 774.4 مليار جنيه, وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه , تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" بنسبة 0.29 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 14887.78 نقطة, كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.38 في المائة ليبلغ مستوى 556.41 نقطة,شملت الإنخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.27 في المائة ليبلغ مستوى 1473.45 نقطة.

وفي ختام التعاملات , تراجعت أسعار أسهم 82 شركة, وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة, وحافظت 43 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.



