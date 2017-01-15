بالفيديو.. تركيب هوائيات محطة البث الأرضي الرقمي بالزقازيق

على الرغم من حالة الحزن التي تسود قطاع الهندسة الإذاعية على وفاة الزميل محمد رمضان خلال تركيب أحد الهوائيات بمحطة المحلة الكبرى، إلا أن مهندسو وفنيو القطاع أصروا على مواصلة العمل واستكمال مهتهم الوطنية من خلال تركيب هوائيات ومحطات البث الأرضي الرقمي، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية.







وقام رجال قطاع الهندسة بتركيب هوائيات محطة الزقازيق الرقمية، وذلك لتشغيلها خلال الأيام القادمة.. كما سيقومون بتركيب باقي المحطات والهوائيات تباعا خلال الفترة القادمة.





كما قام مهندسو القطاع بتركيب أجهزة الضغط الرقمي في محطة شرم الشيخ، ومن المنتظر الانتهاء من باقي المواقع خلال الايام القادمة.



