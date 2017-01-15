المغني البريطاني روبي ويليامز يشارك بمهرجان موسيقي برومانيا

يشارك مغني البوب البريطاني "روبي ويليامز" في نسخة هذا العام من مهرجان موسيقي في الفترة من أول أغسطس القادم وحتى الرابع منه في مدينة (كلوج-نابوكا) بغرب رومانيا وقال منظمو حفل (untold) وتعني يعجز عنه الوصف، إنه يرافق المطرب البريطاني فريق مؤلف من أكثر من 100 شخص، يشاركه على المسرح 50 فردًا منهم.







وأشار موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، إلى أن مشوار ويليامز الفني بدأ عام 1990 كعضو في فرقة لموسيقى البوب، وفي عام 1995 فضل أن يستقل بمشواره الفني في عالم موسيقى البوب وتأليف الأغاني.





وفي عام 2006 دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في العالم لبيع 6ر1 مليون تذكرة في يوم واحد في جولة غنائية للمغني الشاب.