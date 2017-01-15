"الوكالة الأمريكية للتنمية" تمنح مصر 35 مليون جنيه لترميم مقبرتين

أسهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع وزارة الآثار في عدد من مشروعات الترميم والتدريب في دراع أبو النجا ومعبد خونسو بالأقصر.

حيث قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنح مصر 35 مليون جنيه مصري لترميم مقبرتين للنبلاء في منطقة دراع أبو النجا وثمانية مقصورات في معبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 موظف بوزارة الآثار.

أسهم هذا المشروع، الذي يقوم بتنفيذه المركز الأمريكي للبحوث في مصر (ARCE)، في تطوير الطريق المؤدي إلى معبد خونسو و مقابر النبلاء بالدولة المصرية القديمة TT 159/286، كما ساعد في الحفاظ عليهما للأجيال القادمة.

وقد شارك القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر مع معالي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة استكمال أنشطة الترميم والتدريب في نلك المواقع الأثرية، وللتأكيد على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم إحياء التراث الثقافي لمصر في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد صرح القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر قائلاً: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر".







