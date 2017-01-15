إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2018 - 2019

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، اليوم /الأحد/، أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2018 - 2019، حيث تبلغ قيمة الجائزة لكل فرع (100 ألف جنيه مصرى) وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.







وفاز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2018 - 2019 إبراهيم الدسوقي فهمي وابتسام فريد، أما جائزة التفوق للفنون ففاز بها كل من فؤاد طمان وأحمد فضل شبلول.. وفي فرع العلوم الإجتماعية فاز جمال شقرة وعاطف منصور وهويدا السيد علي.