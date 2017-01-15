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هنيدى يعرض "3 أيام فى الساحل" بالسعودية الأسبوع المقبل

هنيدى يعرض "3 أيام فى الساحل" بالسعودية الأسبوع المقبل

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يستعد النجم محمد هنيدي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتقديم العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، وذلك ضمن فاعليات معرض "الزمن الجميل"، الذي يضم نخبة من الفنانين.

ويقدم "هنيدي" العرض المسرحي، على أحد مسارح جدة، اعتبارًا من يوم 26 وحتى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أبطال العرض.

مسرحية " 3 أيام في الساحل"، بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.


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