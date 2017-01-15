غدا..افتتاح معرض الكويت الدولي الـ44 للكتاب بمشاركة 488 دار نشر

تنطلق غدا /الأربعاء أعمال الدورة الـ44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، بمشاركة 488 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي الدكتور عيسى الانصاري - في تصريح صحفي - إن مجلس الأمناء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اختار"بريطانيا"، لتكون أول ضيف شرف أجنبي في معرض الكويت الدولي للكتاب، في سابقة لم تحدث من قبل في الكويت.

وأوضح الأنصاري أن المعرض ستتخلله العديد من الفعاليات، تشمل مهرجان ثقافي متنوع يخاطب المثقفين، وأيضا الأسر الكويتية والعربية في المجتمع الكويتي، لافتا في الوقت نفسه، إلى أنه سوف يكون هناك جناح خاص بالطفل، ومراقبة ثقافة الطفل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



