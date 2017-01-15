انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل لـ"مسار إجباري" على المسرح المكشوف

تنطلق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف في الثامنة مساء الأربعاء 12 يونيو، بحفل لفريق "مسار إجباري".





يقدم الفريق عددًا من أشهر أعماله الخاصة، منها: "طريق تاني، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مافيش حاجة، كانت هتفرق".





فريق مسار إجباري تأسس عام ٢٠٠٥، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التي نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية في "مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا".







