"في فلك يسبحون" .. معرض بمتحف الفن الإسلامي السبت

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع متحف الفن الاسلامي بالقاهرة معرضا تحت مسمى (في فلك يسبحون) يحتوي بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد نظرا لان معظم المعروضات تمثل قطعا تاريخية فلكية.







يستمر المعرض في رحاب متحف الفن الإسلامي في الفترة من 7 وحتى 12 سبتمبر 2019.





ويبدأ المعرض باحتفالية ثقافية في الساعة السادسة مساء السبت 7 سبتمبر يتخللها بعض العروض الفنية. وخلال تلك الفترة سيقام على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الاسطرلاب وذلك لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف.





وتأتى هذه الاحتفالية وتنظيم المعرض بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441.





جدير بالذكر ان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان، الاسم الشهير له) يحتوي على قطع فلكيه علميه تاريخيه يحتفظ بها متحف المعهد بالمقر الرئيسي بحلوان، ترجع للقرن التاسع عشر والقرن العشرين. والدعوة مفتوحة لكل المتخصصين والآثاريين والمهتمين بعلوم الفلك لزيارة المعرض بمتحف الفن الإسلامي وكذا زيارة المعهد.







