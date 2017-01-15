مهرجان أبوظبي 2020 يحتفي بالمجمع الثقافي تحت شعار "متحدون"

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون, برنامج فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2020, والتي تنعقد تحت شعار "متحدون: احتفاء بالمجمع الثقافي".

وتقام فعاليات المهرجان احتفاء بالإرث العريق للمجمع الثقافي في أبوظبي, هذه المؤسسة الثقافية الإماراتية التي لعبت دورا استثنائيا في ترسيخ مكانة أبوظبي الريادية ودورها المؤثر في تطور المشهد الثقافي العالمي. ويشهد المهرجان حدثا ثقافيا يعد الأول من نوعه, يتمثل في إعادة إنتاج أوبرا فاغنر الشهيرة من قبل المخرج الكندي فرانسوا جيرارد, إخراج المايسترو فاليري غيرغييف, ومشاركة السير برين تيرفل وآنيا كامبي, في عمل "الهولندي الطائر" بالتعاون مع الأوبرا الهولندية الوطنية وأوبرا كيبيك وبالشراكة مع دار أوبرا ميتروبوليتان.

كما تشارك "أوركسترا كليفلاند" ضمن البرنامج الرئيسي للمهرجان, بقيادة المدير الفني فرانز ويلسر- موست ورفقة الباريتون السير سايمون كينليسايد, في ظهورها الأول في العالم العربي, وفي عرضها الثاني ضمن المهرجان ينضم إليها عازف التشيلو العالمي الشهير, النجم الذي استضافه المهرجان سابقا, يو يو ما, كما يقدم مسرح الباليه الأمريكي الأشهر في نيويورك مسرحية شكسبير روميو وجولييت على مدى ليلتين في الثالث والرابع من أبريل, بصحبة فرقة أوركسترا كليفلاند, في تعاون لأول مرة بينهما بجهود مهرجان أبوظبي.

ويقدم البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي 2020, 46 فعالية في 15 موقعا عبر الإمارات, بمشاركة أكثر من 380 فنانا عالميا و19 مؤلفا موسيقيا من 11 دولة, مقدما ثلاثة إنتاجات وأعمال تكليف مشتركة, وأربعة عروض لأول مرة في العالم العربي, وثلاثة عروض لأول مرة عالميا وجولتين عالميتين.



