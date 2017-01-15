وزيرة الثقافة تصدر قرارا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة لمدة عامين, في إطار إعادة هيكلة اللجان بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة كما وردت في رؤية مصر 2030.





وذكر المجلس, في بيان اليوم الخميس, أن التشكيل الأخير للجان المجلس الأعلى للثقافة تضمن استحداث 7 لجان جديدة تحت مسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية,





كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. وبلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الأخير 24 لجنة, بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضوا تم مراعاة معايير الكفاءة والخبرة والالتزام في اختيارهم, كما روعي التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.







