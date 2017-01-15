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"ثورة 30 يونيو إرادة شعب"..أمسية بثقافة المنوفية

"ثورة 30 يونيو إرادة شعب"..أمسية بثقافة المنوفية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة المختلفة بعدد من مواقعها بفرع ثقافة المنوفية، حيث اعد بيت ثقافه تلا أمسية شعرية بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب".

وأفاد بيان صادر عن الهيئة، اليوم/ الأحد، تناولت الأمسية القاء بعض القصائد احتفالا بتلك المناسبة منها قصائد "ثورة، أغنية لم تغن، أحلام على طبلية المشنقة"، كما نظم بيت ثقافة بركة السبع لقاء أدبي لشعراء وأدباء نادي أدب بركة السبع تحدثوا فيه عن شعر العامية، أدار اللقاء محمد الدروفي وقام بإلقاء بعض من أعماله في شعر العامية كما قام بعض الحضور بإلقاء بعض من أعمالهم الأدبية.


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