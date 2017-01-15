عرض أفلام السينما المستقلة بمركز إبداع الإسكندرية 21 سبتمبر

يقدم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، عروض أفلام السينما المستقلة، يوم 21 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تتضمن العروض الفيلمين التسجيليين "ما بعد الزواحف" إخراج عبد الله عادل، و"عيني عليكp يا عجمي"إخراج هاني إسكندر، وكذلك الفيلمين الروائيين "ارتباك" إخراج محمد حسين، و"شباك إزاز" إخراج عمر صلاح مرعي. يعقب عروض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.



