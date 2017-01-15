توم هانكس في العرض الخاص لفيلم Toy Story 4 بلندن

حرص النجم العالمي توم هانكس علي حضور العرض الخاص لفيلم Toy Story 4 في لندن وهو أول عروض الفيلم في أوروبا، واستقبل الجمهور هانكس بفرحة شديدة والتقطوا معه الصور التذكارية.





فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.









الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.



