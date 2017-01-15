وزارة الآثار: انتهاء مشروع ترميم مقبرتين بذراع ابو النجا بالأقصر

احتفل صباح اليوم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والسيد/ توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والمستشار/ مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بانتهاء أعمال ترميم مقبرتي رقم TT159 و TT286 بجبانة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر و ترميم أربعة مقاصير بمعبد خنسو.







حضر الاحتفال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و د. لويس بيرتيني، مديرة مركز البحوث الأمريكي في مصر .





قامت بأعمال الترميم بعثة مصرية أمريكية من مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ووزارة الآثار بمنحه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم مقبرتين للنبلاء في منطقة ذراع أبو النجا TT 159 و TT286 و اربعة مقاصير بمعبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 من اثريي و المرممي وزارة الآثار.





ترجع مقبرة (TT159) إلى عصر الأسرة 19 و هي تخص شخص يدعي "رعيا" و زوجته "موتمويا". كان رعيا يشغل منصب الكاهن الرابع لامون. و من اهم المناظر الموجودة بالمقبرة تلك التي تمثل كتاب البوابات و المشاهد الجنائزية.





اما مقبرة TT286 فتخص شخص يدعي "نياي" و كان يشغل منصب كاتب المائدة من عصر الأسرة العشرين؛ حوائط هذه المقبرة مزينة بمناظر ملونة تمثل الحياة اليومية و مشاهد جنائزية.





وخلال كلمته قدم د. خالد العناني وزير الآثار ،الشكر للجهود المبذولة لدعم تراث مصر الأثري كما ثمن علي الجهود المبذولة لتدريب شباب العاملين بالوزارة لأنهم النواة الأساسية لحفظ التراث المصري.





واشار إلى التعاون المستمر بين مصر وامريكا في مجال العمل الأثري والذي اسفر عن الانتهاء و افتتاح مشاريع كثيرة لتخفيض منسوب المياه الحوفية منها مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في منطقة آثار كوم الشقافه بالاسكندريه وكوم امبو بأسوان . كما تمني للسفير الامريكي بالقاهرة التوفيق فيما يكلف له من مسؤليات ومهام جديدة حيث انه سينهي فترة عملة في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.





و وصف د. وزيري مشروع ترميم المقبرتين و معبد خنسو بأنه مثال آخر من بين العديد من أمثلة التعاون بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية.





وصرح توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر". وتابع، "تسهم مثل هذه البرامج في وخلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".

كما تفقد وزير الآثار انتهاء أعمال ترميم اربعة مقاصير بمعبد خنسو حيث تم تدعيم و ترميم الأسقف و الحوائط الخاصة بها، كما تم تنظيف الأعمدة و المناظر و إزالة الترميم القديم الذي تم في الستينات و السبعينيات لتتم أعمال الترميم وفقا للطرق العلمية الحديثة. بالاضافة إلى ترميم بوابة بطليموس الثالث و التي تربط معبد خنسو بطريق الكباش. كما قامت البعثة بوضع مشايات من الخشب لتسهيل الوصل إلى المعبد و تسهيل عملية الزيارة.







