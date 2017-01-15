تونس تطلق الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج

في احتفاء نادر بفن الأداء المسرحي الفردي، أطلقت تونس مساء الاثنين الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج بمشاركة 27 عرضا عربيا وأجنبيا.





وقدم المهرجان في الافتتاح على مسرح المركز الثقافي (محمود المسعدي) بوسط تونس العاصمة العرض المصري ”واحدة حلوة“ من إخراج أكرم مصطفى وبطولة ليليت فهمي وإنتاج البيت الفني للمسرح.





تشارك في المهرجان الممتد حتى 21 يونيو، عروض من مصر والمغرب والجزائر وليبيا وتونس وسوريا وفلسطين وموريتانيا وفرنسا وإسبانيا.





وقال إكرام عزوز مدير المهرجان في الافتتاح ”يهدف المهرجان إلى تثمين العمل الفردي المسرحي ليس ’المان وان شو‘ الذي تزخر به الدول العربية.. وسعيد بألق المهرجان بعد نجاح الدورة الأولى“.





وتكرم الدورة الثانية الكاتب الفلسطيني توفيق فياض والممثل التونسي عبد الغني بن طارة ونقيب الفنانين العراقيين جبار الجودي والممثل الجزائري هارون الكيلاني والأكاديمي الليبي حسن قرفال.





وبجانب العروض السبعة والعشرين التي تتنافس منها 11 على جوائز المهرجان يشمل البرنامج ثمانية عروض لمسرح الشارع وخمس ورش عمل وندوة عن (المونودراما في العالم العربي) يتحدث فيها متخصصون من تونس والعراق والسعودية وليبيا والجزائر.



