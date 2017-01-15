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النجم الأمريكى "جونى جاليكى" يشارك فى بطولة الكوميديا " كر وفر"

النجم الأمريكى "جونى جاليكى" يشارك فى بطولة الكوميديا " كر وفر"

تاريخ النشر

كشف النجم الأمريكى جوى جاليكى"عن مشاركته بطولة المسلسل الكوميدى"كر وفر" والذى كتبه السيناريست "برايان كيلى".

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء يديرون متجرا فى مسقط رأسهم الصغيرة فى جورجيا ويبحثون عن الحب والسعادة التى لا يجدونها فى مدينتهم مما يضطرهم إلى مغادرة البلاد سعيا وراء السعادة وراحة البال .

ومن المنتظر أن تشارك الممثلة الأمريكية " ليندا فيجيريدو", البطولة النسائية .. ووضع الموسيقى التصويرية " ستيفن سندين".

ويتم إنتاج المسلسل من قبل تلفزيون وارنر بروس .


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