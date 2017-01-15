"دراما الصورة والكلمة في مواجهة الإرهاب" في اتحاد الكتاب

نظمت شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمرها السنوى الثالث بعنوان "دراما الصورة والكلمة في مواجهة الإرهاب" وذلك في العاشرة والنصف صباح اليوم السبت بمقر الاتحاد بالزمالك. حضر المؤتمر كل من الدكتورة آمنة نصير والفنان عزت العلايلى والفنان أشرف زكى والفنانة فردوس عبد الحميد.



وشارك في المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم منهم الدكتورة آمنة نصير, الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل ولد الغلابة والمخرج محمد فاضل والكاتب بشير الديك والكاتب أبوالعلا السلامونى واللواء فؤاد علام.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات اتحاد كتاب مصر التي ينظمها لنشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية ورفع الوعي.



