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عرض "نبض قلم" للخط العربي ببيت السناري الأحد

عرض "نبض قلم" للخط العربي ببيت السناري الأحد

تاريخ النشر

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي يوم /الأحد القادم معرضا فنيا للخط العربي تحت عنوان "نبض قلم" .

ويفتتح المعرض بحضور الفنان خضير البورسعيدي رئيس الجمعية المصرية العامة للخط ونقيب الخطاطين، ومجموعة كبيرة من الفنانين والمبدعين.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التي يتجاوز عددها الـ80 عملا، وتعرض آيات من الذكر الحكيم والأقوال والحكم، وهي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث، وتوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر وانسجام وإحكام لترتيب الكلمات وتركيب وحسن توزيع.

ويشارك في المعرض مجموعة متميزة من أساتذة وفناني الخط العربي والزخرفة والفنون التشكيلية من 18 محافظة مصرية، و7 دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى أساتذة من كليات الفنون.


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