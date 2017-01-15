اليوم.. حسين رياض صاحب الألف وجه بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية ثقافية بعنوان "حسين رياض صاحب الألف وجه"، وذلك اليوم/ الثلاثاء في تمام السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وتتضمن الأمسية مناقشة كتاب حسين رياض صاحب الألف وجه بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول رحلة الفنان حسين رياض من إنتاج المركز القومى للمسرح، وتبدأ الأمسية بكلمة للدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وفاطمة حسين رياض بالإنابة عن أسرة الفنان الراحل، والدكتور عمرو دوارة، مؤلف الكتاب، والأديب الكبير يوسف القعيد عو مجلس النواب، والدكتور أشرف زكى والناقد الكبير طارق الشناوي.

كما تشهد الأمسية حضور ومشاركة عدد كبير من الفنانين والنقاد؛ من بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان يحيى الفخراني؛ الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، الفنان القدير عزت العلايلي، الفنانة القديرة مديحة حمدي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الفنان القدير محمود الحديني؛ والمخرج الكبير خالد جلال، والفنان أحمد عبد العزيز؛ الشاعرة فاطمة ناعوت، الفنانة عايدة كامل؛ الفنانة رجاء حسين ويدير الأمسية الدكتور عمرو دوارة.



