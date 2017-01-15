المحطات العلمية والوطنية لتاريخ الأزهر في كتاب جديد

أصدرت سلسلة اقرأ الثقافية بدار المعارف كتابها الجديد (عالمية الأزهر) لمؤلفه الدكتور حسام شاكر المدرس المساعد بكلية الإعلام، وتضمن الكتاب أهم المحطات العلمية والوطنية لتاريخ الأزهر في العصور الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني والعصر الحديث.

كما يلقي الكتاب الضوء على دور شيوخ الأزهر الشريف وطلابه في الثورات والحروب، ثورة عرابي، والتصدي للحملة الفرنسية، وحملة فريزر الإنجليزية، وثورة 1919م، وموقفه في التصدي لتقسيم فلسطين، والعدوان الثلاثي على مصر، ونكسة 1967م، ثم نصر حرب أكتوبر المجيد في 1973م إضافة إلى موقفه من تعليم المرأة ووثائقة في الحقوق والحريات.



