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بالفيديو.. تركيب أجهزة الضغط الرقمى في محطتى مرسي مطروح

بالفيديو.. تركيب أجهزة الضغط الرقمى في محطتى مرسي مطروح

تاريخ النشر

قام قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام بتركيب أجهزة الضغط الرقمى لتشغيل محطتى البث الرقمى CH 6 & CH 8  فى النطاق الترددى VHF بمحطافظة مرسى مطروح.

وتحمل المحطة الأولى "القناه الاولى - الثانيه - الإسكندرية - النيل للرياضه - Time Sport ) (CH 6)، والمحطة الثانية تحمل باقة قنوات "النيل دراما  - ماسبيرو زمان - النيل سينما - النيل للأخبار- النيل الدولية" (CH 8) .

وكان المهندس/ مسعد حواش رئيس المنطقة الشمالية للارسال  على رأس فريق عمل من الارسال ومشروعات الارسال بقطاع الهندسة الاذاعية وخبراء من الشركه الموردة لأجهزة الضغط الرقمى الجديدة.


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