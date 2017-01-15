بالفيديو.. تركيب أجهزة الضغط الرقمى في محطتى مرسي مطروح

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قام قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام بتركيب أجهزة الضغط الرقمى لتشغيل محطتى البث الرقمى CH 6 & CH 8 فى النطاق الترددى VHF بمحطافظة مرسى مطروح.
وتحمل المحطة الأولى "القناه الاولى - الثانيه - الإسكندرية - النيل للرياضه - Time Sport ) (CH 6)، والمحطة الثانية تحمل باقة قنوات "النيل دراما - ماسبيرو زمان - النيل سينما - النيل للأخبار- النيل الدولية" (CH 8) .
وكان المهندس/ مسعد حواش رئيس المنطقة الشمالية للارسال على رأس فريق عمل من الارسال ومشروعات الارسال بقطاع الهندسة الاذاعية وخبراء من الشركه الموردة لأجهزة الضغط الرقمى الجديدة.
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