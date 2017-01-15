فنانة مصرية شهيرة: والدي ضربني بسبب قبلة من حسين فهمي

كشفت الفنانة يسرا لأول مرة، أن والدها صفعها على وجهها بعد قبلتها الأولى مع الفنان حسين فهمي في فيلم ألف بوسة وبوسة.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو من مقابلة لها مع جمهور برنامج "الدنيا علمتني" على موقع "إنستغرام" وقالت إن والدها كان رافضا لدخولها إلى التمثيل لافتة إلى أنه رفع عليها "سكينا" بسبب هذا الأمر.

وقالت إنه عندما عرض عليها فيلم ألف بوسة وبوسة وطالب المخرج بأن تقبل حسين فهمي، أكدت لهم أن والدها سيرفض.

واضطرت يسرا إلى أن تكذب على والدها حيث قالت له إنه في حال رفضها القبلة ستدفع مبلغ كبير (100 ألف جنيه).

وأوضحت أنها أغمضت عينيها بعد المشهد لأن والدها سيضربها وقالت: "بابا كان قاعد في آخر الاستوديو وبعد ما خلص المشهد جه واداني حتة قلم".



