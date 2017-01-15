"صالون حجازي وشعراء الجامعات" بالست وسيلة

يقيم "بيت الشعر العربى" ببيت الست وسيلة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - خلف الجامع الأزهر- فى الرابعة مساء الخميس 27 يونيه ، ليلة شعرية لشعراء الجامعات يعقبها في السادسة مساءَ فقرة عن الشاعر "صالح جودت" بمناسبة مرور 43 عاماَ علي ذكري رحيله، وذلك احتفالاَ بذكري 30 يونيه.



وفي السابعة مساءّ يقيم أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير "أحمد عبد المعطى حجازى" يناقش فيه التجربة الشعرية للشاعر حسن طلب من خلال ديوانه (إنجيل الثورة وقرآنها) .

يستضيف الصالون عددا من الشعراء وهم: "أحمد عبد المعطي حجازي" ،"حسن طلب" ، "أحمد درويش" ، "محمد سلامة " ،"محمد السيد إسماعيل"و" أحمد حسن"، ومن تقديم الشاعر/ السماح عبد الله .



