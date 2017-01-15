د.هالة منصور: نحن في حالة حرب..وانتشار الشائعات "ممنهج"

أكدت د. هالة منصور استاذ علم الاجتماع ان مصر تعيش حتى الان في حالة حرب، مشيرة الى ان انتشار الشائعات في المجتمع يأتي لهدم الروح المعنوية داخل الدولة.

ولفتت الى ان هناك شائعات ممنهجة تقوم بها جماعات لاغراض سياسية واجتماعية وتدميرية، وهي شائعات منظمة وتدور حول التعليم والصحة والاوضاع السياسية واستغلال الازمات الاجتماعية او زيادة الضغوط عند بعض الناس ويتم فيها انتقاء بعض الحقائق وبناء الشائعات عليها بهدف اشاعة البلبلة في المجتمع .

ورأت – استاذ علم الاجتماع – ان الجهل احد الاسباب الرئيسية لانتشار الشائعات كما ان انخفاض المستوى التعليمي والثقافي وغياب المعلومة وعدم التحقق من مصدر المعلومة و تسهيل وسائل السوشيال ميديا في قطاعات كبيرة من المجتمع ساهم في نقل الخبر دون التحقق منه وبالتالي يكون هناك مجال خصب لانتشار الشائعات .

وقالت في حوار مع الاعلامي نادر دياب في برنامج – ملفات - ان بناء الوعي وبناء منهجية للتفكير ووجود مصادر موثوق فيها والتوعية بان هناك شائعات مغرضة واننا في حالة حرب يسهم في الحد من انتشار الشائعات .



