الإثنين.. مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما ينطلق بتونس بمشاركة مصرية

تنطلق فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس بعد غد الأثنين بمشاركة مصرية في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض المونودراما "واحدة حلوة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن إخراج أكرم مصطفى سيسافر إلى تونس ليمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في المسابقة الرسمية ، حيث يفتتح العرض المهرجان يوم الإثنين المقبل .





يذكر أن "واحدة حلوة" قد تم افتتاحه في مايو ٢٠١٧ وشارك في المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، كما شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، وحصل على جائزة لجنة النقاد الشباب الدولية للمونودراما.

العرض عن نص (امرأة وحيدة) لداريوفو وفراكارما،وهو عرض يناقش الأحداث والمشكلات التى تواجهها أى امرأة فى مجتمعنا، ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلى، ديكور فادى فوكيه ، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.



