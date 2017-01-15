"هيئة الكتاب" تطرح "إبرة في كوم قش" لفخري الأسواني

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "إبرة في كوم قش"، للشاعر أحمد فخري الأسواني، وذلك ضمن سلسلة كتابات جديدة.

يذكر أن الشاعر أحمد فخري الأسواني هو شاعر عامية من شعراء محافظة أسوان، نشر عدد من أعمال ببعض الدوريات والجرائد الأدبية، وحصل على العديد من الجوائز في مسابقات أدبية في شعر العامية ومنها المركز الأول في مسابقة رابطة شعراء العامية المصرية، والمركز الثاني في مسابقة قصر الثقافة فرع أسوان، والمركز الأول في الشعر الغنائي للأطفال على مستوى مدارس أسوان، والمركز الرابع في مسابقة إبداع المنصورة، والمركز السابع في المسابقة الكبرى لرابطة شعراء العامية لعام 2012، وصدر له ديوان باب بيتنا القديم نشر إقليمى.



